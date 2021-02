Tabellone femminile Australian Open 2021 | risultati e aggiornamenti Sara Errani e Camila Giorgi le uniche azzurre al secondo turno

(Di martedì 9 febbraio 2021) Signore e signori, ci siamo. Da oggi si farà sul serio e neldegli, primo Slam del tennis di quest’anno, il tema è uno: incertezza. La 95ma edizione del Major oceanico è accompagnata dal punto di domanda perché nel“rosa” non vi è “la giocatrice” e “la candidata numero uno” per aggiudicarsi il titoloo. Di seguito idelin aggiornamento.Parte alta Barty (AUS) (1)-Gavrilova (AUS) (WC) Krejcikova (CZE)-Alexandrova (RUS) (29) Kontaveit (EST) (21)-Watson ...

apicella57 : RT @SuperTennisTv: Berrettini ? Fognini ? Sonego ? Caruso ? ?? 2° turno I risultati del tabellone maschile ?? - SuperTennisTv : Berrettini ? Fognini ? Sonego ? Caruso ? ?? 2° turno I risultati del tabellone maschile ?? - oktennis : Fuori anche Elisabetta Cocciaretto al terzo contro Mona Barthel. Nel tabellone femminile rimangono per l’Italia rim… - oktennis : Prima sorpresa nel tabellone femminile con l’eliminazione di Azarenka, che però ha accusato problemi fisici durante… - zazoomblog : Tabellone femminile Australian Open 2021: Barty guida il seeding Giorgi esordirà contro Shvedova - #Tabellone… -

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone femminile

Ubi Tennis

Abbiamo infatti già parlato delle eliminazioni di Andreas Seppi e Marco Cecchinato, cui si aggiungono quelle di Martina Trevisan e Jasmine Paolini nel; in più Elisabetta ...Sono quattro gli azzurri al 2° turno: Berrettini, Fognini, Caruso e Sonego , che si vanno ad aggiungere a Giorgi ed Errani, già qualificate nel. Il torneo è visibile su Eurosport ,...Signore e signori, ci siamo. Da oggi si farà sul serio e nel tabellone femminile degli Australian Open 2021, primo Slam del tennis di quest'anno, il tema è uno: incertezza. La 95ma edizione del Major ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani. 13.31 Daria Gavrilova batte Sara Sorribes Tormo 6-1 7-5. 12.05 Appena iniziata l'ultima partita del ...