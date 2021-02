Sampdoria, Ranieri sorride: Gabbiadini si allena parzialmente con i compagni (Di martedì 9 febbraio 2021) La Sampdoria è tornata a lavorare a Bogliasco in vista del match di campionato contro la Fiorentina: si rivede Manolo Gabbiadini La Sampdoria, dopo un giorno di riposo concesso dal tecnico Claudio Ranieri, è tornata ad allenarsi a Bogliasco in vista della delicata sfida di campionato contro la Fiorentina, in programma per domenica alle ore 15:00. Tra riscaldamento ed esercitazione tecnico-tattica si rivede finalmente in gruppo Manolo Gabbiadini. Il report odierno. «Una prima parte di lavoro con i compagni per Manolo Gabbiadini nel pomeriggio di ripresa degli allenamenti. La settimana che porta alla sfida di domenica con la Fiorentina (ore 15.00) è iniziata sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco con la piacevole novità dell’attaccante ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Laè tornata a lavorare a Bogliasco in vista del match di campionato contro la Fiorentina: si rivede ManoloLa, dopo un giorno di riposo concesso dal tecnico Claudio, è tornata adrsi a Bogliasco in vista della delicata sfida di campionato contro la Fiorentina, in programma per domenica alle ore 15:00. Tra riscaldamento ed esercitazione tecnico-tattica si rivede finalmente in gruppo Manolo. Il report odierno. «Una prima parte di lavoro con iper Manolonel pomeriggio di ripresa deglimenti. La settimana che porta alla sfida di domenica con la Fiorentina (ore 15.00) è iniziata sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco con la piacevole novità dell’attaccante ...

infoitsport : Sampdoria, prestazione sottotono di Thorsby: ma per Ranieri è intoccabile - clubdoria46 : #Sampdoria, l'obiettivo di #Ranieri e #Ferrero: fare meglio di #Giampaolo #samp - Gabrielegss87 : @BiagioSdC @aleaus81 @alcircomassimo Che oltretutto lavora per un'altra società. Come se Marotta parlasse della Sam… - clubdoria46 : #Sampdoria, si torna al lavoro a #Bogliasco. #Ranieri parlerà alla squadra - clubdoria46 : #Sampdoria, #Ranieri va oltre le critiche: 7 punti in più #classifica #SerieA -