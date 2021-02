Recovery Plan, Confservizi a Draghi “Pronti a dare il nostro contributo” (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Confservizi – la confederazione dei servizi pubblici locali che associa attraverso Utilitalia e Asstra 600 imprese dei settori acqua, rifiuti, energia e trasporto pubblico – ha scritto una lettera al premier incaricato Mario Draghi, rappresentando la disponibilità ad essere convocata, insieme alle altre parti sociali, per illustrare l’apporto di questi comparti alla ripresa economica del Paese.“Le imprese dei servizi pubblici locali – si legge nella lettera firmata dal presidente di Confservizi, Andrea Gibelli – possono fornire un importante contributo nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che rappresenta un’occasione irripetibile per rimodellare la macchina-Paese. L’utilizzo di queste risorse, insieme alle profonde riforme che dovranno necessariamente accompagnarle, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) –– la confederazione dei servizi pubblici locali che associa attraverso Utilitalia e Asstra 600 imprese dei settori acqua, rifiuti, energia e trasporto pubblico – ha scritto una lettera al premier incaricato Mario, rappresentando la disponibilità ad essere convocata, insieme alle altre parti sociali, per illustrare l’apporto di questi comparti alla ripresa economica del Paese.“Le imprese dei servizi pubblici locali – si legge nella lettera firmata dal presidente di, Andrea Gibelli – possono fornire un importantenell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che rappresenta un’occasione irripetibile per rimodellare la macchina-Paese. L’utilizzo di queste risorse, insieme alle profonde riforme che dovranno necessariamente accompagnarle, ...

