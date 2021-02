LIVE Fognini-Herbert, Australian Open in DIRETTA: esordio ostico contro il francese, finalmente tocca all’azzurro (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-ANDERSON 07.55 Donna Vekic batte Yafan Wang per 4-6 6-3 6-4. Tra poco in campo Fabio Fognini ed il francese Pierre-Hugues Herbert. 06.40 Wang ha vinto il primo set per 6-4, ma nel corso del secondo Vekic è avanti 4-3 con break. 05.15 Ora scenderanno in campo Yafan Wang contro Donna Vekic, match al termine del quale giocherà Fabio Fognini. 05.10 Termina il primo incontro di giornata sul Court 5 Mikael Ymer batte Hubert Hurkacz 3-6 6-3 3-6 7-5 6-2. Il programma del match – La presentazione del tabellone di Fognini Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE testuale del match tra l’azzurro Fabio ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-ANDERSON 07.55 Donna Vekic batte Yafan Wang per 4-6 6-3 6-4. Tra poco in campo Fabioed ilPierre-Hugues. 06.40 Wang ha vinto il primo set per 6-4, ma nel corso del secondo Vekic è avanti 4-3 con break. 05.15 Ora scenderanno in campo Yafan WangDonna Vekic, match al termine del quale giocherà Fabio. 05.10 Termina il primo indi giornata sul Court 5 Mikael Ymer batte Hubert Hurkacz 3-6 6-3 3-6 7-5 6-2. Il programma del match – La presentazione del tabellone diBuongiorno e bentrovati allatestuale del match tra l’azzurro Fabio ...

