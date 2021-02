Koeman: “Ibrahimovic? Non sono sorpreso, mentalmente è un vincente” (Di martedì 9 febbraio 2021) Ronald Koeman, ex allenatore di Zlatan Ibrahimovic all'Ajax, ha parlato del rendimento attuale dell'attaccante del Milan. Questo il suo pensiero Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 9 febbraio 2021) Ronald, ex allenatore di Zlatanall'Ajax, ha parlato del rendimento attuale dell'attaccante del Milan. Questo il suo pensiero Pianeta Milan.

