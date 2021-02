Juventus-Inter, le formazioni ufficiali (Di martedì 9 febbraio 2021) Dalla sfida di stasera dell’Allianz Arena uscirà la prima finalista di questa edizione della Coppa Italia. Juventus e Inter si sfidano per la terza volta in stagione: una vittoria per i nerazzurri in campionato (2-0 a San Siro) e una per i bianconeri, nella semifinale d’andata, terminata 2-1 con le reti di Cristiano Ronaldo – doppietta – e Lautaro Martinez. Un risultato questo che fa della squadra di Pirlo la favorita per la conquista della ventesima finale della sua storia. Servirà la partita perfetta per l’Inter, come dichiarato da Antonio Conte in conferenza stampa. Il tecnico leccese, in cerca di riscatto nelle coppe dopo l’eliminazione cocente in Champions League, ritrova Lukaku, assente nella gara d’andata, per provare a raggiungere una finale che manca dal 2011, quando il successo sul Palermo per 3-1 consentì ai nerazzurri la ... Leggi su itasportpress (Di martedì 9 febbraio 2021) Dalla sfida di stasera dell’Allianz Arena uscirà la prima finalista di questa edizione della Coppa Italia.si sfidano per la terza volta in stagione: una vittoria per i nerazzurri in campionato (2-0 a San Siro) e una per i bianconeri, nella semifinale d’andata, terminata 2-1 con le reti di Cristiano Ronaldo – doppietta – e Lautaro Martinez. Un risultato questo che fa della squadra di Pirlo la favorita per la conquista della ventesima finale della sua storia. Servirà la partita perfetta per l’, come dichiarato da Antonio Conte in conferenza stampa. Il tecnico leccese, in cerca di riscatto nelle coppe dopo l’eliminazione cocente in Champions League, ritrova Lukaku, assente nella gara d’andata, per provare a raggiungere una finale che manca dal 2011, quando il successo sul Palermo per 3-1 consentì ai nerazzurri la ...

