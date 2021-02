"Fiducia in Draghi", dice Salvini. Lega pronta a votare Recovery in Ue (Di martedì 9 febbraio 2021) AGI - Matteo Salvini esce dal secondo incontro con Mario Draghi e tiene ad anticipare la "Fiducia" della Lega al presidente del Consiglio incaricato. "E' stato un incontro intenso, utile e proficuo", dice il segretario leghista, "non abbiamo parlato di poltrone e ministri: abbiamo Fiducia in quello che deciderà il professore Draghi". Insomma, il capo della Lega sembra dare carta bianca all'ex governatore della Bce sulla squadra del nuovo esecutivo di cui "auspica" la nascita, forte delle garanzie che ha avuto sul fatto che non vi sarà "alcun aumento delle tasse, alcuna patrimoniale, alcuna nuova tassa, ma piuttosto l'avvio di un tavolo per diminuire il carico fiscale a partire dall'Irpef". L'altra notizia riguarda l'Europa. Salvini ... Leggi su agi (Di martedì 9 febbraio 2021) AGI - Matteoesce dal secondo incontro con Marioe tiene ad anticipare la "" dellaal presidente del Consiglio incaricato. "E' stato un incontro intenso, utile e proficuo",il segretario leghista, "non abbiamo parlato di poltrone e ministri: abbiamoin quello che deciderà il professore". Insomma, il capo dellasembra dare carta bianca all'ex governatore della Bce sulla squadra del nuovo esecutivo di cui "auspica" la nascita, forte delle garanzie che ha avuto sul fatto che non vi sarà "alcun aumento delle tasse, alcuna patrimoniale, alcuna nuova tassa, ma piuttosto l'avvio di un tavolo per diminuire il carico fiscale a partire dall'Irpef". L'altra notizia riguarda l'Europa....

