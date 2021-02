Fabriano sarà “Città della carta e della filigrana”

Ultime Notizie dalla rete : Fabriano sarà

Corriere della Sera

... sono infatti ben 106 le aziende agricole biologiche che hanno aderito, tre gli istituti superiori tecnici agrari e professionali, Cecchi di Pesaro, Salvati di Jesi, Morea Vivarelli di, e ...al via tra gli under 23, per confermare il titolo. Nei 400 juniores tenta il bis l'osimana ... ATLETI MARCHIGIANI ISCRITTI Atletica: Francesco Ghidetti (60 juniores) Sef Stamura Ancona: ...