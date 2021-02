Draghi | Gentiloni | “farà accadere le cose giuste”

(Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Sono sicuro cheuserà la sua straordinaria esperienza e la sua forte leadership per farle”: lo ha detto Paolo, Commissario UE per l’economia in un’intervista al Financial Times online. L’ex Presidente della BCE “conosce benissimo i colli di bottiglie, le difficoltà, le sfide inerenti a far avanzare le riforme in Italia”, ha osservato ancora. L’intervento dell’eurocommissario compare in un lungo articolo che nel titolo richiama una dichiarazione del capogruppo del Ppe all’Europarlamento, il tededsco Manfred Weber: “Ci aspettiamo che l’Italia faccia i compiti a casa”,e il Recovery Fund Ue. Nel testo il commissario Ue osserva che un futuro governosarà molto diverso da quello che Monti guidò tra il 2011 ...

Questa è una missione per evitare di perdere un'opportunità storica - ecco perché la leadership diè così importante ', spiega. 'È un ambiente molto diverso da quello che avevamo ...consultazioni con i gruppi parlamentari per la formazione del governo. Oggi sono previsti gli incontri con le delegazioni degli Europeisti - Maie - Centro Democratico del Senato. Alle 11.45 é attesa l ...