Anche Sandra Milo 'beatifica' Draghi: 'Mi piacerebbe averlo come padre...' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) beatificazione? A quanto pare sì: 'Draghi? Sembra il marito perfetto ma a me molto piacerebbe averlo come padre, così rassicurante e protettivo, è uno che ti fa sentire sicura''. A parlare è Sandra ... Leggi su globalist (Di mercoledì 10 febbraio 2021)zione? A quanto pare sì: '? Sembra il marito perfetto ma a me molto, così rassicurante e protettivo, è uno che ti fa sentire sicura''. A parlare è...

jawaadsweetie : RT @sihirlisil: Sandra e Raimondo. Tipica situazione in cui l’uomo non capisce e la donna è dieci passi avanti. Anche se devo dire che Can… - sihirlisil : Sandra e Raimondo. Tipica situazione in cui l’uomo non capisce e la donna è dieci passi avanti. Anche se devo dire… - Faraone2016 : RT @annalisalisi072: @Faraone2016 @sandra_archetti Grazie mille Faraone buona e serena notte anche a voi ?????????????????? - annalisalisi072 : @Faraone2016 @sandra_archetti Grazie mille Faraone buona e serena notte anche a voi ?????????????????? - pacificvcalum : RT @avengersaxmble: Ragazzi vi chiedo di rt questa raccolta fondi. La madre del mio ragazzo due giorni fa è stata UCCISA A COLTELLATE da un… -