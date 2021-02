Truffano anziani fingendosi vigile e tenico

ViViCentro : Due uomini, approfittando dell’avanzata età di una coppia di anziani di Volta Mantovana si introducevano, con una s… -

Approfittando quindi della distrazione dei due, si sono impossessati del malloppo . Poi sono fuggiti col bottino a bordo di una Golf grigia, alla guida un terzo complice. Era in 5 febbraio ...... diretto dal Procuratore Aggiunto Dott.ssa Lucia Lotti, ha consentito a Poliziotti e Carabinieri di fare luce su 39 casi di cosiddette 'truffe agli' di cui 33 nella Capitale e 6 nella Regione ...Avevano sottratto novemila euro a una coppia di Volta Mantovana. Arrestati insieme a un terzo complice Mantova, 8 febbraio 2021 - Si sono fatti passare uno per vigile urbano, l'altro per addetto alla ...E' accaduto per l'ennesima volta a Pagnano, in una abitazione di via cappelletta a Pagnano. Due falsi tecnici della società dell'acqua si sono presentati alla porta di un'anziana e esponendole un prob ...