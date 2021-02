Semiconduttori | Renesas compra Dialog per 4 | 9 miliardi di euro

(Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – La società giapponese, uno dei maggiori fornitori globali diper il settore automotive, acquisterà per circa 4,9diSemiconductor, produttore dianglo-tedesco e principale fornitore di chip per i dispositivi Apple. Le due società hanno annunciato di avere trovato un accordo su un’acquisizione in contati dell’intero capitale diper un prezzo pari a 67,5ad azione, che rappresenta un premio del 20% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì e un premio del 52% su una media ponderata di tre mesi. A seguito dell’annuncio dell’operazioneSemicond ha spiccato il volo in borsa, attestandosi a 65,22, con un aumento del 17,13%. Operativamente le attese ...

La società giapponese, uno dei maggiori fornitori globali diper il settore automotive, acquisterà per circa 4,9 miliardi di euro Dialog Semiconductor , produttore dianglo - tedesco e principale fornitore di chip per i dispositivi Apple. Le due società hanno annunciato di avere trovato un accordo su un'acquisizione in contati dell'intero capitale diper un prezzo pari a 67,5ad azione, che rappresenta un premio del 20% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì e un premio del 52% su una media ponderata di tre mesi.