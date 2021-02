Matteo Salvini e il “modello Bertolaso” da proporre a Draghi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Matteo Salvini si è intrattenuto oggi coi giornalisti in un punto stampa davanti alla Regione Lombardia, a Milano, e ha sganciato due bombe: la prima sui vaccini: “proporremo a Draghi il modello Bertolaso”. La seconda riguarda i migranti, ed è un’apparente svolta storica nella gestione di un tema che è stata per anni la sua bandiera: “Bisogna coinvolgere l’Europa in quello che non è un problema solo italiano”. Ma andiamo con ordine. Il modello Bertolaso di cui parla Salvini non è una sua invenzione ma qualcosa che Lega e Regione Lombardia evocano da giorni e di cui anche “Next Quotidiano” ha parlato: è stato lo stesso Guido Bertolaso, commissario straordinario alla gestione Covid in Lombardia, ad annunciare i contenuti ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021)si è intrattenuto oggi coi giornalisti in un punto stampa davanti alla Regione Lombardia, a Milano, e ha sganciato due bombe: la prima sui vaccini: “mo ail”. La seconda riguarda i migranti, ed è un’apparente svolta storica nella gestione di un tema che è stata per anni la sua bandiera: “Bisogna coinvolgere l’Europa in quello che non è un problema solo italiano”. Ma andiamo con ordine. Ildi cui parlanon è una sua invenzione ma qualcosa che Lega e Regione Lombardia evocano da giorni e di cui anche “Next Quotidiano” ha parlato: è stato lo stesso Guido, commissario straordinario alla gestione Covid in Lombardia, ad annunciare i contenuti ...

