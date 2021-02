La sua vita spezzata da un guard rail: aveva soltanto 16 anni (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un tragico incidente che purtroppo è stato fatale alla ragazza. Per fortuna non grave il ragazzo che viaggiava con lei. Ambulanza (Facebook)Il terribile incidente le è stato fatale. Uno scontro ripetuto contro il guard rail avvenuto nei pressi di Palermo, nelle vicinanze di un centro commerciale. La ragazza 16enne, era in auto con un amico di 21 anni. L’auto sulla viaggiavano in seguito ad uno sbandamento ha urtato più volte il guard rail fino all’impatto decisivo, talmente forte da causare lo sbalzo del corpo della ragazza dall’abitacolo. Sul posto, arrivati tempestivamente, i servizi sanitari e le forze dell’ordine. Purtroppo per la ragazza, di soli 16 anni, nulla è stato possibile fare. Gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che attestarne la morte. Il ... Leggi su chenews (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un tragico incidente che purtroppo è stato fatale alla ragazza. Per fortuna non grave il ragazzo che viaggiava con lei. Ambulanza (Facebook)Il terribile incidente le è stato fatale. Uno scontro ripetuto contro ilavvenuto nei pressi di Palermo, nelle vicinanze di un centro commerciale. La ragazza 16enne, era in auto con un amico di 21. L’auto sulla viaggiavano in seguito ad uno sbandamento ha urtato più volte ilfino all’impatto decisivo, talmente forte da causare lo sbalzo del corpo della ragazza dall’abitacolo. Sul posto, arrivati tempestivamente, i servizi sanitari e le forze dell’ordine. Purtroppo per la ragazza, di soli 16, nulla è stato possibile fare. Gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che attestarne la morte. Il ...

