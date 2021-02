Grande Fratello Vip, Soleil Sorge interviene e difende Giulia Salemi: “un branco contro di lei” (Di martedì 9 febbraio 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip, a poche settimane dalla fine, continuano gli scontri anche tra coloro che sembravano poter andare d’accordo: stiamo parlando di Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. Quest’ultima infatti nell’ultima settimana si è ritrovata ad avere dissapori con molti dei suoi coinquilini, principalmente con l’amico (o ex amico) influencer e con Stefania Orlando. Anche durante l’ultima puntata andata in onda su Canale 5, sono state mostrate diverse clip in cui vediamo i due amici lanciare frecciatine a Giulia: secondo molti infatti la ragazza si sarebbe allontanata dal gruppo nelle ultime settimane per poter coltivare il rapporto con Pierpaolo Pretelli. L’insieme di critiche nei confronti di Giulia ha portato molti utenti a parlare di “branco” ... Leggi su trendit (Di martedì 9 febbraio 2021) Nella casa delVip, a poche settimane dalla fine, continuano gli scontri anche tra coloro che sembravano poter andare d’accordo: stiamo parlando di Tommaso Zorzi e. Quest’ultima infatti nell’ultima settimana si è ritrovata ad avere dissapori con molti dei suoi coinquilini, principalmente con l’amico (o ex amico) influencer e con Stefania Orlando. Anche durante l’ultima puntata andata in onda su Canale 5, sono state mostrate diverse clip in cui vediamo i due amici lanciare frecciatine a: secondo molti infatti la ragazza si sarebbe allontanata dal gruppo nelle ultime settimane per poter coltivare il rapporto con Pierpaolo Pretelli. L’insieme di critiche nei confronti diha portato molti utenti a parlare di “” ...

