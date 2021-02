Forti piogge e poi gelo siberiano, ecco dove e quando (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il tempo sull’Italia continua a mantenersi piuttosto instabile a causa del continuo afflusso di perturbazioni atlantiche. La settimana appena iniziata sarà quella decisiva dell’inverno; infatti, dalle piogge che colpiranno il Paese fino a mercoledì si terminerà con una poderosa irruzione di venti siberiani. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che una serie di perturbazioni interesserà l’Italia fino a mercoledì. Inizialmente saranno maggiormente colpite le regioni tirreniche centrali e meridionali con rovesci localmente intensi e temporali, poi mercoledì si aggiungerà anche il Nord. La giornata più perturbata sarà proprio quella di mercoledì 10 quando le precipitazioni saranno diffuse su molte regioni e potranno assumere carattere di nubifragio su Liguria di levante, Toscana settentrionale, Lazio (specie meridionale), Campania e Calabria. La ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il tempo sull’Italia continua a mantenersi piuttosto instabile a causa del continuo afflusso di perturbazioni atlantiche. La settimana appena iniziata sarà quella decisiva dell’inverno; infatti, dalleche colpiranno il Paese fino a mercoledì si terminerà con una poderosa irruzione di venti siberiani. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che una serie di perturbazioni interesserà l’Italia fino a mercoledì. Inizialmente saranno maggiormente colpite le regioni tirreniche centrali e meridionali con rovesci localmente intensi e temporali, poi mercoledì si aggiungerà anche il Nord. La giornata più perturbata sarà proprio quella di mercoledì 10le precipitazioni saranno diffuse su molte regioni e potranno assumere carattere di nubifragio su Liguria di levante, Toscana settentrionale, Lazio (specie meridionale), Campania e Calabria. La ...

La settimana appena iniziata sarà quella decisiva dell'inverno; infatti, dalle piogge che colpiranno il Paese fino a mercoledì si terminerà con una poderosa irruzione di venti siberiani . Il team del ...

Meteo Catania: giornate primaverili che hanno caratterizzato questi primi giorni di febbraio sembrano essere finite. In arrivo in Sicilia un calo delle temperature e piogge nel weekend.

