Coppa Italia, Conte “Per battere la Juve serve sfiorare la perfezione” (Di lunedì 8 febbraio 2021) APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – Da una parte una squadra che ha vinto quattro delle ultime sei edizioni della Coppa Italia raggiungendo cinque volte la finale, dall’altra una formazione eliminata in semifinale in tutte le ultime tre edizioni in cui l’ha disputata (2012-13, 2015-16 e 2019-20), dopo che aveva strappato il pass per la finale in sei delle sette precedenti. Juventus-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia è anche una questione di numeri, con i bianconeri “specialisti” delle ultime stagioni nella Coppa nazionale e i nerazzurri che lo erano fino a qualche anno fa. L’ultimo successo dell’Inter in casa della Juventus risale al novembre 2012 in campionato (3-1 con doppietta di Milito e gol di Palacio), mentre l’ultima sconfitta interna dei bianconeri in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 febbraio 2021) APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – Da una parte una squadra che ha vinto quattro delle ultime sei edizioni dellaraggiungendo cinque volte la finale, dall’altra una formazione eliminata in semifinale in tutte le ultime tre edizioni in cui l’ha disputata (2012-13, 2015-16 e 2019-20), dopo che aveva strappato il pass per la finale in sei delle sette precedenti.ntus-Inter, semifinale di ritorno diè anche una questione di numeri, con i bianconeri “specialisti” delle ultime stagioni nellanazionale e i nerazzurri che lo erano fino a qualche anno fa. L’ultimo successo dell’Inter in casa dellantus risale al novembre 2012 in campionato (3-1 con doppietta di Milito e gol di Palacio), mentre l’ultima sconfitta interna dei bianconeri in ...

acffiorentina : #AccaddeOggi nel 2001 ?? I Viola superano 2-0 il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia e approdano in f… - Inter : ?? | ARBITRO Sarà Mariani l'arbitro di #JuventusInter in Coppa Italia ?? - Gazzetta_it : #Buffon, la Procura non procede per la presunta #bestemmia al gol di #Lautaro #Juventus - napolista : Gosens: «Non siamo favoriti contro il Napoli, la Coppa Italia è sempre particolare» “Non sarà semplice. Lo 0-0 è se… - CAGLIARILIVEAPP : COPPA ITALIA, CONTE “PER BATTERE LA JUVE SERVE SFIORARE LA PERFEZIONE” -