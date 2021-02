Conte apre a Draghi, ma non farà parte dell’esecutivo: “Non è il momento dell’autolesionismo” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Giuseppe Conte nel corso di un’assemblea interna ai 5 Stelle avrebbe aperto a Draghi: “Non è il momento dell’autolesionismo e dell’autoesclusione”. Durante un’assemblea congiunta dei gruppi del Movimento 5 Stelle, Conte avrebbe aperto all’esecutivo di Mario Draghi. Questo è quanto emerge da una indiscrezione dell’Ansa. Il vertice di ieri sera su Zoom è iniziato alle L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 8 febbraio 2021) Giuseppenel corso di un’assemblea interna ai 5 Stelle avrebbe aperto a: “Non è ile dell’autoesclusione”. Durante un’assemblea congiunta dei gruppi del Movimento 5 Stelle,avrebbe aperto all’esecutivo di Mario. Questo è quanto emerge da una indiscrezione dell’Ansa. Il vertice di ieri sera su Zoom è iniziato alle L'articolo NewNotizie.it.

Agenzia_Ansa : Conte apre a Draghi ma assicura che non sarà nel governo- #ANSA - eziomauro : Conte apre a Draghi: 'Non entro nel governo, ma non è il momento di autoisolarsi'. Salvini: 'Io europeista? Sono pr… - CarloCalenda : Si apre la crisi su Conte senza dire che è su Conte, si discute di come chiudere la crisi facendo finta di non disc… - Serenel73 : RT @gaiettin: @Fortunablu17 @Moonlightshad1 @matteotti_g C'è anche una dignità da preservare: se quello prima critica la task force (e glie… - infoitinterno : Crisi di governo | ultime news Oggi nuovo giro di consultazioni Conte apre “ma non sarò nel governo” -