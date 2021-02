Come la Bce si prepara ad affrontare il cambiamento climatico (Di lunedì 8 febbraio 2021) «Le banche centrali non sono responsabili della politica climatica e gli strumenti più importanti necessari non rientrano nel nostro mandato. Ma il fatto che non siamo al posto di guida non significa che possiamo semplicemente ignorare il cambiamento climatico o che non abbiamo un ruolo nel combatterlo». Parole chiare quelle pronunciate da Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, nel corso della conferenza organizzata dall’Istitute for Law and Finance sul tema del Green Central Banking. Anche altre grandi banche centrali sono al lavoro per fronteggiare il climate change. La Bank of England prevede di condurre uno stress test climatico nel settore bancario britannico nel giugno 2021. Parallelamente, la banca centrale svedese ha rimosso dalle proprie riserve di valuta estera le obbligazioni emesse da alcune regioni ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 8 febbraio 2021) «Le banche centrali non sono responsabili della politica climatica e gli strumenti più importanti necessari non rientrano nel nostro mandato. Ma il fatto che non siamo al posto di guida non significa che possiamo semplicemente ignorare ilo che non abbiamo un ruolo nel combatterlo». Parole chiare quelle pronunciate da Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, nel corso della conferenza organizzata dall’Istitute for Law and Finance sul tema del Green Central Banking. Anche altre grandi banche centrali sono al lavoro per fronteggiare il climate change. La Bank of England prevede di condurre uno stress testnel settore bancario britannico nel giugno 2021. Parallelamente, la banca centrale svedese ha rimosso dalle proprie riserve di valuta estera le obbligazioni emesse da alcune regioni ...

borghi_claudio : Prendere critiche a Draghi come presidente BCE e trasferirle a Draghi Presidente del Consiglio è come prendere i fi… - Marcozanni86 : @GermanoDottori Leggendo tutta l'intervista a BCE, non credo possa interpretarsi come attacco a Draghi: semplicemen… - fattoquotidiano : NUOVO GOVERNO Alberto Bagnai: dalle lezioni sull'uscita dall'euro all'apertura per un esecutivo 'Draghi, uno come… - Daniele_Manca : Il ruolo della Bce: Harry Potter o Lord Voldemort? (è possibile cancellare il debito come chiedono alcuni economist… - Bluff66 : @alfredodattorre Come si fa ad accettare una stessa moneta ma diversi titoli di stato senza che lo spread sia compe… -