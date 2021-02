Australian Open, cosa succede nel 5° set? Tiebreak a 10! Il regolamento (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono diverse le regole per i quattro Slam in tema di gioco decisivo, una situazione incomprensibilmente diversa che l’ITF, che gestisce gli eventi più importanti del tennis, stranamente non ha mai definito uniformemente. Tali regole valgono sia per gli uomini che per le donne (nel qual caso va declinato tutto al meglio dei tre set). Agli Australian Open, infatti, è stato istituito di recente (nel 2019, per l’esattezza) il Tiebreak a 10 punti, invece dei 7 normali, quando si giunge al quinto set. La circostanza si è verificata piuttosto raramente (e a Thomas Fabbiano porta ricordi felici, dato che sconfisse il gigante americano Reilly Opelka proprio quell’anno). Al Roland Garros è rimasta l’usanza classica, in essere da quando quello che oltre le Alpi chiamano “jeu decisif”, di mantenere il quinto ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono diverse le regole per i quattro Slam in tema di gioco decisivo, una situazione incomprensibilmente diversa che l’ITF, che gestisce gli eventi più importanti del tennis, stranamente non ha mai definito uniformemente. Tali regole valgono sia per gli uomini che per le donne (nel qual caso va declinato tutto al meglio dei tre). Agli, infatti, è stato istituito di recente (nel 2019, per l’esattezza) ila 10 punti, invece dei 7 normali, quando si giunge al quinto. La circostanza si è verificata piuttosto raramente (e a Thomas Fabbiano porta ricordi felici, dato che sconfisse il gigante americano Reilly Opelka proprio quell’anno). Al Roland Garros è rimasta l’usanza classica, in essere da quando quello che oltre le Alpi chiamano “jeu decisif”, di mantenere il quinto ...

roberta_vinci : RT @Eurosport_IT: ?? Subito dopo il match di Jannik Sinner parleremo della prima giornata degli Australian Open in compagina di Roberta Vinc… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Australian Open: Djokovic e Thiem, buona la prima - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, Australian Open: Djokovic e Thiem, buona la prima - Gazzetta_it : VIDEO #SerenaWilliams, ma come ti sei conciata? Il #look è... stravagante - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Australian Open: Djokovic e Thiem, buona la prima -