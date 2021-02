Vaccini, si parte con gli over 80 (Di domenica 7 febbraio 2021) Finora hanno avuto almeno una somministrazione 2 milioni e mezzo di persone. Hanno completato la vaccinazione con due iniezioni un milione e circa duecentomila cittadini, tra sanitari, pazienti e ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 7 febbraio 2021) Finora hanno avuto almeno una somministrazione 2 milioni e mezzo di persone. Hanno completato la vaccinazione con due iniezioni un milione e circa duecentomila cittadini, tra sanitari, pazienti e ...

CottarelliCPI : Oggi 'primo giorno di scuola'. Ho ripreso il mio corso di 'Fiscal macroeconomics' alla Bocconi. Primo ritorno in cl… - TgLa7 : #Vaccini: martedi' parte somministrazione a under 55. Con vaccino #AstraZeneca, che lunedi' arrivera' nei Centri - pfmajorino : Trovo sinceramente allucinante e totalmente legata alle più tristi dinamiche del palazzo la crisi in atto. Un teatr… - Terzobinarioit : Vaccini over 80, domani si parte (dopo i problemi con le prenotazioni) - PaoloMarani3 : RT @Keynesblog: L'Occidente si autocondanna. Senza vaccini ai paesi poveri il virus continuerà a circolare e mutare. E prima o poi scavalch… -