Sono 100 i ricoveri da Covid all'ospedale di Torrette, ad Ancona altre 5 vittime (Di domenica 7 febbraio 2021) Ancona - Torna a preoccupare la situazione all'interno dell'ospedale regionale di Torrette. Nella giornata di ieri Sono tornati a quata 100 i pazienti ricoverati per aver contratto il Covid - 19 . Tra ...

