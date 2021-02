Snowboard | Loginov serve il bis a Bannoye nel PSL Tra le donne festeggia Julie Zogg

Leggi su oasport

(Di domenica 7 febbraio 2021) Dopo il successo colto ieri nel PGS, il russo Dmitrysi è ripetuto oggi conquistando anche il PSL che si è tenuto sulla pista, per lui casalinga, di, in finale, ha battuto il connazionale Stepan Naumov. Completa il podio un altro padrone di casa, vale a dire Andrey Sobolev. Il russo, nella Small Final, ha avuto la meglio sullo svizzero Dario Caviezel. Tra le, invece, si è imposta l’elvetica, la quale ha superato la tedesca Cheyenne Loch, nuovamente seconda dopo aver conquistato la piazza d’onore già ieri nel PGS. Terzo posto per la giapponese Tomoka Takeuchi, che ha preceduto l’austriaca Sabine Schoeffmann. Quest’ultima, anche oggi, si è dovuta accontentare del quarto posto dopo aver nuovamente fatto degli scalpi eccellenti. Schoeffmann, ...