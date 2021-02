Silent Hill: Road of Guilt è un atteso film amatoriale quasi pronto per la data di uscita (Di domenica 7 febbraio 2021) I registi dietro l'atteso fan film Silent Hill: Road of Guilt, hanno pubblicato un piccolo update sullo sviluppo della pellicola, dichiarando che le riprese, dopo una lunga attesa e tutti gli imprevisti legati al COVID-19, sono quasi terminate. Leigh Thorne ha inoltre annunciato l'arrivo di una pagina Facebook dedicata al progetto, dove il team comunicherà i futuri aggiornamenti e, cosa più importante, la data d'uscita del film, al momento ancora ignota. I ragazzi sperano di poter concludere la produzione del film entro il 22 febbraio ma, al momento, la data non è stata confermata. La vera speranza degli aspiranti film-makers è quello di usare questo cortometraggio ... Leggi su eurogamer (Di domenica 7 febbraio 2021) I registi dietro l'fanof, hanno pubblicato un piccolo update sullo sviluppo della pellicola, dichiarando che le riprese, dopo una lunga attesa e tutti gli imprevisti legati al COVID-19, sonoterminate. Leigh Thorne ha inoltre annunciato l'arrivo di una pagina Facebook dedicata al progetto, dove il team comunicherà i futuri aggiornamenti e, cosa più importante, lad'del, al momento ancora ignota. I ragazzi sperano di poter concludere la produzione delentro il 22 febbraio ma, al momento, lanon è stata confermata. La vera speranza degli aspiranti-makers è quello di usare questo cortometraggio ...

