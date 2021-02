Quelli che il calcio, gli ospiti del 7 febbraio 2021 (Di domenica 7 febbraio 2021) Il 7 febbraio 2021, alle 14:00 su Raidue, va in onda la tredicesima puntata della 28esima edizione di Quelli che il calcio, lo storico programma della domenica pomeriggio condotto anche quest’anno da Luca Bizarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran. Come sempre, numerosi gli ospiti ed i collegamenti previsti, ma anche i momenti di comicità e di musica, per un pomeriggio che parlerà di sport ma anche di temi d’attualità. Nella tredicesima puntata, tra gli ospiti ci saranno Silvia Salis, ex campionessa italiana di lancio con il martello. L’atleta genovese, tifosa blucerchiata, troverà in studio il conterraneo Dario Vergassola, comico con il cuore diviso tra fede sampdoriana e spezzina; l’atalantino Omar Fantini e lo juventino Neri Marcorè, che daranno vita a simpatici siparietti con il nostro ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 7 febbraio 2021) Il 7, alle 14:00 su Raidue, va in onda la tredicesima puntata della 28esima edizione diche il, lo storico programma della domenica pomeriggio condotto anche quest’anno da Luca Bizarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran. Come sempre, numerosi glied i collegamenti previsti, ma anche i momenti di comicità e di musica, per un pomeriggio che parlerà di sport ma anche di temi d’attualità. Nella tredicesima puntata, tra glici saranno Silvia Salis, ex campionessa italiana di lancio con il martello. L’atleta genovese, tifosa blucerchiata, troverà in studio il conterraneo Dario Vergassola, comico con il cuore diviso tra fede sampdoriana e spezzina; l’atalantino Omar Fantini e lo juventino Neri Marcorè, che daranno vita a simpatici siparietti con il nostro ...

