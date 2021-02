Prove di coabitazione forzata Salvini | «Col Pd frequentazioni assidue d’ora in poi» Zingaretti | «Sull’Europa ci ha dato ragione»

Leggi su open.online

(Di domenica 7 febbraio 2021) Un botta e risposta a distanza in vista del nuovo giro di consultazioni per la formazione di un governo a guida Mario Draghi. Nicolarivendica che Matteo«haal Pd» riconoscendo che «l’idea di risolvere i problemi distruggendo l’Europa era fallimentare». Il leader del Pd ne ha parlato a Mezz’ora in più su Rai3, ospite di Lucia Annunziata, affermando di aver visto «scricchiolare il progetto politico per cui il nuovo era un attacco alle democrazie occidentali e la morte dell’Europa». Il Pd ha sempre detto mai cone oggi ci si ritrova in una larga maggioranza. “Èche haal PD, non ci siamo spostati noi. Abbiamo dimostrato che nostre battaglie europeiste erano giuste. L’Europa non è una ...