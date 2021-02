Pioli: «Vogliamo vincere ogni singola partita. Su Ibrahimovic…» (Di domenica 7 febbraio 2021) Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Crotone: le sue dichiarazioni Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Crotone: le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI Su Ibra – «Di quello che fa Ibra è difficile stupirsi, è un campione. Quando sta bene ha quasi sempre fatto doppietta. E’ questo qua. Sta aiutando tantissimo e la squadra è brava a crescere. Siamo soddisfatti. Abbiamo vinto meritatamente». Sugli obiettivi – «L’obiettivo nostro è quello di pretendere il massimo e provare a vincere ogni partita. Quando ci riusciamo siamo molto soddisfatti, ma non è ancora il momento di guardare la classifica. Arriverà in periodo difficile con tante partite. C’è tanto da fare». Sul rinnovo di Ibra ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Stefano, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Crotone: le sue dichiarazioni Stefanoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Crotone: le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI Su Ibra – «Di quello che fa Ibra è difficile stupirsi, è un campione. Quando sta bene ha quasi sempre fatto doppietta. E’ questo qua. Sta aiutando tantissimo e la squadra è brava a crescere. Siamo soddisfatti. Abbiamo vinto meritatamente». Sugli obiettivi – «L’obiettivo nostro è quello di pretendere il massimo e provare a. Quando ci riusciamo siamo molto soddisfatti, ma non è ancora il momento di guardare la classifica. Arriverà in periodo difficile con tante partite. C’è tanto da fare». Sul rinnovo di Ibra ...

MilanLiveIT : Pioli soddisfatto dopo #MilanCrotone Su Ibrahimovic altri elogi e anche un auspicio per il futuro #ForzaMilan… - Pall_Gonfiato : Milan, Pioli: 'Vogliamo vincerle tutte. Ibrahimovic è un campione, sul suo futuro...' - daexkth : pioli li vogliamo fare dei cambi? su dai #MilanCrotone - pensier12542480 : @SempreMilanCom ancora!, sono scusanti che non si reggono, a giugno Hauge va via lo ha deciso Pioli con questa moss… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Pioli, al Milan vogliamo fare stagione importante Ho squadra giovane ma professionale, club ci ha sempre sostenuto -