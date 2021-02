Milan-Crotone 4-0, doppiette di Ibra e Rebic: Tabellino e Highlights (Di domenica 7 febbraio 2021) La capolista regola in scioltezza la formazione di Stroppa controsorpassando l’Inter in classifica Milan-Crotone: Tabellino e Highlights Milan-Crotone 4-0, Cronaca, Tabellino ed Highlights Milan-Crotone: Tabellino e Highlights – Dopo le vittorie di Inter e Juventus negli anticipi di venerdì e sabato, rispettivamente contro Fiorentina e Roma, il Milan di Stefano Pioli è obbligato a vincere e a fare il bottino pieno a San Siro contro il Crotone di Giovanni Stroppa. I rossoblù non vengono d un periodo molto positivo, con tante sconfitte e gol subiti in una categoria molto difficile, ma schiera i nuovi acquisti Ounas e Di Carmine per ravvivare attacco e ... Leggi su ck12 (Di domenica 7 febbraio 2021) La capolista regola in scioltezza la formazione di Stroppa controsorpassando l’Inter in classifica4-0, Cronaca,ed– Dopo le vittorie di Inter e Juventus negli anticipi di venerdì e sabato, rispettivamente contro Fiorentina e Roma, ildi Stefano Pioli è obbligato a vincere e a fare il bottino pieno a San Siro contro ildi Giovanni Stroppa. I rossoblù non vengono d un periodo molto positivo, con tante sconfitte e gol subiti in una categoria molto difficile, ma schiera i nuovi acquisti Ounas e Di Carmine per ravvivare attacco e ...

