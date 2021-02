Italia in zona gialla ma Speranza si raccomanda: 'Massima prudenza, non vanificare i progressi' (Di domenica 7 febbraio 2021) A quasi un anno dall'inizio della pandemia in Italia, la situazione è ancora critica, i morti sono ancora circa 400 al giorno e quindi serve enorme attenzione e responsabilità. Del resto è stato molto ... Leggi su globalist (Di domenica 7 febbraio 2021) A quasi un anno dall'inizio della pandemia in, la situazione è ancora critica, i morti sono ancora circa 400 al giorno e quindi serve enorme attenzione e responsabilità. Del resto è stato molto ...

