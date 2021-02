Inter, chi sostituisce Vidal contro la Juve? Il ballottaggio di Conte (Di domenica 7 febbraio 2021) L’Inter deve sostituire Arturo Vidal, squalificato per la gara di ritorno in Coppa Italia contro la Juventus: ecco il possibile ballottaggio in casa nerazzurra Antonio Conte deve fare i conti con l’assenza di Arturo Vidal nella gara contro la Juventus valida per la semifinale di ritorno in Coppa Italia. I nerazzurri devono ribaltare l’1-2 dell’andata. Secondo quanto riportato da Tuttosport ci sarebbe un ballottaggio per sostituire il cileno nel centrocampo con Barella e Brozovic: sfida aperta tra Eriksen e Gagliardini. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) L’deve sostituire Arturo, squalificato per la gara di ritorno in Coppa Italialantus: ecco il possibilein casa nerazzurra Antoniodeve fare i conti con l’assenza di Arturonella garalantus valida per la semifinale di ritorno in Coppa Italia. I nerazzurri devono ribaltare l’1-2 dell’andata. Secondo quanto riportato da Tuttosport ci sarebbe unper sostituire il cileno nel centrocampo con Barella e Brozovic: sfida aperta tra Eriksen e Gagliardini. Leggi su Calcionews24.com

