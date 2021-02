Il giallo di Ilenia | ammazzata a Faenza con una coltellata alla gola

(Di domenica 7 febbraio 2021) La Polizia è intervenuta in casa sua pensando a un furto e invece ha trovato il suo cadavere in una pozza di sangue.Fabbri, 46 anni compiuti a settembre, è statacon almeno unainferta all’interno di un stanza a uso cucina della struttura residenziale di via Corbara, alle porte del centro di(Ravenna), nella quale la donna abitava assiemefiglia di 20 anni. L’rme è scattato quando attorno alle 6 un’amica della 20enne, che stava trascorrendo la notte nell’appartamento, ha sentito urla e rumori sospetti e - secondo quanto da lei poi riferito agli inquirenti - si è barricata in camera temendo un furto. Ha telefonatofiglia della vittima dquale è infine ...

I due uomini, così come la figlia diFabbri e l'amica, sono stati a lungo sentiti dagli investigatori. Secondo quanto emerso finora, la figlia si trovava assieme al padre al momento del ...ancora fitto il mistero sul delitto compiuto a Faenza , quando all'alba di ieri 6 febbraio in un appartamento in via Corbara è stata uccisa la 46enneFabbri con un profondo taglio alla gola. Come si sa, a dare l'allarme alla Polizia è stata la figlia della vittima, Arianna, 21 anni, che vive con la madre e che fino alle 5 della mattina si ...Lei, la ragazza, ventenne, è con il padre, l’ex marito di Ilenia Fabbri con cui avrebbe dovuto trascorre il weekend. «Mi ero svegliata», ha raccontato agli inquirenti, «perché avevo sentito un gran ba ...La Polizia è intervenuta in casa sua pensando a un furto e invece ha trovato il suo cadavere in una pozza di sangue. Ilenia Fabbri, 46 anni compiuti a settembre, è stata ammazzata con almeno una colte ...