Il cappello perfetto per ogni testa esiste

(Di domenica 7 febbraio 2021) Quello indossato da Kate Middleton, un berretto basic con pompon, per il primo video selfie della Duchessa sull’account Instagram di Kensigton Royal, è andato sold out in poco tempo. In occasione della settimana della salute mentale la più copiata delle reali è apparsa stagliata sulle campagne di Norfolk con in testa un cappello in lana da 8 sterline e 75 centesimi di Accessorize ben lontano dai fascinator e copricapi griffati sfoggiati al tempo degli impegni ed eventi pre-covid. Nel messaggio via social, Kate ha invitato i genitori a prendersi cura di loro stessi, oltre che dei figli, visto il periodo pandemico alquanto impegnativo. Per farlo la moglie di William ha scelto una giacca Barbour, un look sportivo e friendly che ha colpito (comunque in positivo) tutti. Tanto di cappello, è il caso di dire. Il suo, blue navy, nel frattempo è andato a ruba. Un’ulteriore dimostrazione che trendsetter si nasce, indubbiamente.