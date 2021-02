Classifica Coppa del Mondo snowboard parallelo 2021: Loginov prende la testa tra gli uomini. March è momentaneamente terzo (Di domenica 7 febbraio 2021) Le gare che si sono tenute in questi ultimi due giorni a Bannoye, in Russia, hanno completamente stravolto la Classifica generale della Coppa del Mondo 2020-2021 di snowboard alpino. Il russo Dmitry Loginov, che ha vinto sia il PGS che il PSL, ha preso la testa tra gli uomini, mentre tra le donne si registra il sorpasso, in vetta, della tedesca Ramona Theresia Hofmeister sulla russa Sofia Nadyrshina. Per quanto concerne l’Italia, Aaron March, che fino a ieri era primo, ora si trova al terzo posto nella graduatoria maschile. LA Classifica DELLA Coppa DEL Mondo MASCHILE 2020-2021 DI snowboard ALPINO Loginov Dmitry RUS 1 ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) Le gare che si sono tenute in questi ultimi due giorni a Bannoye, in Russia, hanno completamente stravolto lagenerale delladel2020-dialpino. Il russo Dmitry, che ha vinto sia il PGS che il PSL, ha preso latra gli, mentre tra le donne si registra il sorpasso, in vetta, della tedesca Ramona Theresia Hofmeister sulla russa Sofia Nadyrshina. Per quanto concerne l’Italia, Aaron, che fino a ieri era primo, ora si trova alposto nella graduatoria maschile. LADELLADELMASCHILE 2020-DIALPINODmitry RUS 1 ...

