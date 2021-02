Botafogo | retrocessione shock | il Botafogo scende in Serie B

(Di domenica 7 febbraio 2021) Un club storico in Brasile retrocede inB: si tratta delche ha perso la sfida decisiva contro lo Sport Recife. Le ultime Un club storico come ilinB. Non è la prima volta per la squadra carioca ma le dimensioni della debacle sono davvero epocali: con 18 sconfitte in 34 gare, il club ha disputato una delle peggiori stagioni della sua storia. Due campionati vinti per una delle squadre più gloriose del Brasile che adesso affronta anche una grave crisi economica accentuata anche dalla pandemia. Leggi su Calcionews24.com

