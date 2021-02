Atalanta-Torino, match analysis. Le difficoltà sugli esterni e sulla trequarti (e non è un problema solo di questo 3-3) (Di domenica 7 febbraio 2021) Nello spazio temporale di una settimana, l’Atalanta di Gasperini ha complicato la sua situazione di classifica in campionato. Dopo aver perso la partita di domenica scorsa con la Lazio, ieri gli uomini di Gasperini hanno sprecato un triplo vantaggio ottenuto … Leggi su ecodibergamo (Di domenica 7 febbraio 2021) Nello spazio temporale di una settimana, l’di Gasperini ha complicato la sua situazione di classifica in campionato. Dopo aver perso la partita di domenica scorsa con la Lazio, ieri gli uomini di Gasperini hanno sprecato un triplo vantaggio ottenuto …

FBiasin : #Fourneau assegna calcio di punizione per il #Torino per fallo su #Belotti. #Belotti dice 'Non c'è'. L'arbitro conf… - Atalanta_BC : #AtalantaTorino | 3-3 | 84' ? Pareggio del Torino, gol di Bonazzoli. ? Torino equalise through Bonazzoli. #GoAtalantaGo ??? - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Atalanta 3-3* Torino *(Bonazzoli 85‘) #SSFootball - tahsan_mohsin : #SerieA Fiorentina-0 Inter-2 Atalanta-3 Torino-3 Juventus-2 Roma-0 Genoa-2 Napoli-1 - Dalla_SerieA : Atalanta, Gasperini: 'Alcuni hanno staccato la spina, altri erano stanchi' - -