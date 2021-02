VIDEO Federico Pellegrino 3° nella sprint di Ulricehamn: highlights e sintesi Coppa del Mondo sci di fondo (Di sabato 6 febbraio 2021) Federico Pellegrino ha conquistato un buon terzo posto nella sprint a tecnica libera di Ulricehamn, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci di fondo. L’azzurro è rimasto un po’ chiuso nelle battute conclusive e si è dovuto accontentare del piazzamento alle spalle dello svedese Oskar Svensson e del rrusso Gleb Retivykh. Il nostro portacolori resta comunque in testa alla classica di specialità. Di seguito il VIDEO della finale della sprint di Ulricehamn col terzo posto di Federico Pellegrino. VIDEO Federico Pellegrino 3°, LA FINALE INTEGRALE: CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA GARA DI ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021)ha conquistato un buon terzo postoa tecnica libera di, prova valida per ladel2021 di sci di. L’azzurro è rimasto un po’ chiuso nelle battute conclusive e si è dovuto accontentare del piazzamento alle spalle dello svedese Oskar Svensson e del rrusso Gleb Retivykh. Il nostro portacolori resta comunque in testa alla classica di specialità. Di seguito ildella finale delladicol terzo posto di3°, LA FINALE INTEGRALE: CLICCA QUI PER ILDELLA GARA DI ...

