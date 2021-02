Terrorizzava i quartieri di Torpignattara e Centocelle | fermato ladro violento | minacciava e picchiava le vittime

(Di sabato 6 febbraio 2021) Un cittadino marocchino e senza fissa dimora di 32 anni è stato rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste, per il reato di rapina aggravata continuata. Leggi anche: Roma. ‘Dammi l’incasso’: prova ripetutamente ad accoltellare il negoziante, poi fugge con un misero bottino. E’ caccia alL’attività d’indagine L’uomo, al termine di un’attività investigativa, composta dall’analisi delle immagini acquisite da diversi sistemi di videosorveglianza, individuazioni fotografiche e ricerche su banche dati, è stato identificato quale autore di quattro rapine in strada, avvenute tra il mese di luglio e il dicembre dello scorso anno. Durante i colpi, tutti commessi nel quadrante compreso tra, il rapinatore, in pochi secondi, usava sempre lo stesso ...

