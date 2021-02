Stati Uniti, Blinken alla Cina: “Rispetti i diritti umani di Tibet e Hong Kong” (Di sabato 6 febbraio 2021) Il segretario di Stato usa, Antony Blinken, ha inviato un messaggio a Pechino, chiedendo che la Cina Rispetti i diritti umani di Tibet, Hong Kong e uiguri. WASHINGTON – Il primo contatto di Antony Blinken, neo responsabile della politica estera a stelle e strisce, con Pechino è all’insegna del rispetto dei diritti umani. Blinken: “Cina Rispetti Tibet e Hong Kong” “Gli Stati Uniti continueranno a lottare per i diritti umani e i valori democratici, anche nello Xinjiang, in Tibet e a Hong ... Leggi su newsmondo (Di sabato 6 febbraio 2021) Il segretario di Stato usa, Antony, ha inviato un messaggio a Pechino, chiedendo che ladie uiguri. WASHINGTON – Il primo contatto di Antony, neo responsabile della politica estera a stelle e strisce, con Pechino è all’insegna del rispetto dei: “” “Glicontinueranno a lottare per ie i valori democratici, anche nello Xinjiang, ine a...

Raiofficialnews : ??In esclusiva a @chetempochefa, un'imperdibile intervista di @fabfazio al 44° Presidente degli Stati Uniti… - fabfazio : Domenica 7 febbraio il 44° Presidente degli Stati Uniti @BarackObama a @chetempochefa. Thank you Mr. President!!! - wireditalia : Il cavo consente di trasferire ogni secondo un volume di informazioni pari a 3 volte quelle contenute in tutti i li… - lavocedialba : Il Cespec spiega le relazioni tra Casa Bianca e Vaticano con il libro “Joe Biden e il cattolicesimo negli Stati Uni… - m32346821 : E poi il voto fa bene, dagli Stati Uniti non si sento più i numeri devastanti di quando c’era #Trump ?? -