Salvini spariglia | imbarazzo Pd-5SIl governo Draghi s’avvicina al Cdx

Leggi su affaritaliani

(Di sabato 6 febbraio 2021) A volerlo descrivere con un’immagine, Matteooggi ha preso le carte in tavola e ha rovesciato tutto. Una mossa non inattesa, era ormai nell’aria, ma andata sicuramente oltre ogni aspettativa. Il suo fidato braccio destro, Giancarlo Giorgetti, che da giorni spingeva in questa direzione, lo ha convinto a cambiare linea in confronti di. Segui su affaritaliani.it