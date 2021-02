Il Napoli di Gattuso è alla sconfitta numero 18 in 60 partite: praticamente una su tre (Di domenica 7 febbraio 2021) Noi come Napolista abbiamo perso il conto delle sconfitte del Napoli di Gattuso. Altri, invece, questo conto lo portano avanti. È il caso di @HManuhiri su Twitter che scrive: Con quella di oggi Gattuso, tra campionato, coppa Italia, supercoppa Italiana, Europa league e Champions League ha totalizzato 60 partite sulla panchina del Napoli: 34 vittorie, 8 pareggi e ben 18 sconfitte! Con quella di oggi Gattuso, tra campionato, coppa Italia, supercoppa Italiana, Europa league e Champions League ha totalizzato 60 partite sulla panchina del Napoli: 34 vittorie, 8 pareggi e ben 18 sconfitte! — ??- ?? (@HManuhiri) February 6, 2021 È forse un record per il Napoli, chissà. Un dato non male soprattutto se paragonato all’enfasi ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 febbraio 2021) Noi comesta abbiamo perso il conto delle sconfitte deldi. Altri, invece, questo conto lo portano avanti. È il caso di @HManuhiri su Twitter che scrive: Con quella di oggi, tra campionato, coppa Italia, supercoppa Italiana, Europa league e Champions League ha totalizzato 60sulla panchina del: 34 vittorie, 8 pareggi e ben 18 sconfitte! Con quella di oggi, tra campionato, coppa Italia, supercoppa Italiana, Europa league e Champions League ha totalizzato 60sulla panchina del: 34 vittorie, 8 pareggi e ben 18 sconfitte! — ??- ?? (@HManuhiri) February 6, 2021 È forse un record per il, chissà. Un dato non male soprattutto se paragonato all’enfasi ...

ZZiliani : Sta giocando con molte assenze il #Napoli, ma lo hanno fatto anche club come il #Milan (con una rosa meno nutrita)… - capuanogio : Il #Napoli sconfitto per la 7° partita su 20 in campionato e ripartirà il processo a #Gattuso. Ma alzi la mano chi… - Eurosport_IT : COLPACCIO GENOA ???? La doppietta di Pandev affonda il Napoli di Gattuso: Politano non basta agli azzurri ???… - CorSport : #Napoli, #Gattuso amaro: 'Perdiamo le partite in fotocopia' ?? - kecco_76 : Giocatori senza attributi,senza anima,senza cazzimma in corpo ed un allenatore che da mesi ci mette del suo! Probab… -