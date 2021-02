Genoa-Napoli, Ballardini: “Noi compatti, ma stasera poco brillanti. Pandev? Un esempio, e Strootman…” (Di domenica 7 febbraio 2021) Il Genoa si impone sul Napoli.Sucesso del Genoa a "Marassi" che batte la formazione di Rino Gattuso, nell'anticipo di questa sera della 21^ giornata di Serie A. A decidere una doppietta di Pandev, che condanna gli azzurri allontanando sempre di più i rossoblù dalle zone calde dalla classifica. Un successo analizzato ai microfoni di "DAZN" dal tecnico Davide Ballardini, intervenuto al triplice fischio."Parlo di questa partita: questa sera avremmo potuto essere più bravi nella gestione della palla, a tratti. È vero che giocavamo contro una grande squadra, ma noi sappiamo gestire meglio la palla. stasera non siamo stati così brillanti, lo siamo stati a tratti. Contro una grande squadra. Il Genoa sta dimostrando di avere dei giocatori molto seri, di essere ... Leggi su mediagol (Di domenica 7 febbraio 2021) Ilsi impone sul.Sucesso dela "Marassi" che batte la formazione di Rino Gattuso, nell'anticipo di questa sera della 21^ giornata di Serie A. A decidere una doppietta di, che condanna gli azzurri allontanando sempre di più i rossoblù dalle zone calde dalla classifica. Un successo analizzato ai microfoni di "DAZN" dal tecnico Davide, intervenuto al triplice fischio."Parlo di questa partita: questa sera avremmo potuto essere più bravi nella gestione della palla, a tratti. È vero che giocavamo contro una grande squadra, ma noi sappiamo gestire meglio la palla.non siamo stati così, lo siamo stati a tratti. Contro una grande squadra. Ilsta dimostrando di avere dei giocatori molto seri, di essere ...

