Feltri choc | ' Al Governo voglio Hitler' Video Barbara Palombelli | ' Non mi piace'

infoitinterno : FELTRI CHOC: 'AL GOVERNO VOGLIO HITLER'/ Video, Barbara Palombelli si arrabbia -

Ultime Notizie dalla rete : Feltri choc

Il Sussidiario.net

(aggiornamento di Alessandro Nidi), INVOCA HITLER AL GOVERNO: GELO IN STUDIO Momenti di 'gelo' a Stasera Italia , la trasmissione di approfondimento politico su Rete 4. La conduttrice ...sicuramente non vuole Hitler al governo. Però su Hitler non si può scherzare. Brutto brutto davvero #hitler #pic.twitter.com/9Wdr3b9cMM - Nives Chiara 🔴 🇮🇹 (@...Feltri choc: "Al Governo voglio Hitler". Video, Barbara Palombelli si arrabbia su Rete 4: "Se era una battuta stavolta non ci ha fatto ridere" ...E così quando la Palombelli si è sentita seraficamente rispondere “Hitler” dal giornalista alla sua domanda, come si vede nel video dello spezzone incriminato, in trasmissione l’atmosfera si è fatta g ...