Cosa vuole fare la Lega con Draghi? (Di sabato 6 febbraio 2021) Oggi alle 11 nella sala della Lupa di Montecitorio ci sarà il primo incontro tra Salvini e Mario Draghi: il leader della Lega ieri ha eliminato i veti ai 5 Stelle spiegando che spera in un governo di tutti. Ma non è detto che alla fine non cambi idea e rimanga all’opposizione. Dove Giorgia Meloni potrebbe rosicchiare consenso da una posizione di vantaggio La deLegazione della Lega composta da Salvini e dai capigruppo Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo quando andrà a parlare con Mario Draghi porrà dei paletti, spiega il Fatto: taglio delle tasse, una riforma della giustizia garantista e il controllo delle frontiere. Che, anche se non saranno veti espliciti, vuol dire discontinuità rispetto al Conte bis. Quindi niente Bonafede, Azzolina e tantomeno Lamorgese. E magari, sostiene Giorgetti, incassare ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Oggi alle 11 nella sala della Lupa di Montecitorio ci sarà il primo incontro tra Salvini e Mario: il leader dellaieri ha eliminato i veti ai 5 Stelle spiegando che spera in un governo di tutti. Ma non è detto che alla fine non cambi idea e rimanga all’opposizione. Dove Giorgia Meloni potrebbe rosicchiare consenso da una posizione di vantaggio La dezione dellacomposta da Salvini e dai capigruppo Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo quando andrà a parlare con Marioporrà dei paletti, spiega il Fatto: taglio delle tasse, una riforma della giustizia garantista e il controllo delle frontiere. Che, anche se non saranno veti espliciti, vuol dire discontinuità rispetto al Conte bis. Quindi niente Bonafede, Azzolina e tantomeno Lamorgese. E magari, sostiene Giorgetti, incassare ...

