Chi è Lil Uzi Vert, perché si è fatto impiantare un diamante sulla fronte e quanto vale (Di sabato 6 febbraio 2021) Se avete più di 30 anni probabilmente il nome Lil Uzi Vert, pseudonimo di Symere Woods, non vi dirà nulla. Ma è molto probabile che abbiate visto una sua foto con un diamante incastonato sulla fronte. Lil Uzi Vert è uno degli artisti più famosi al mondo, amatissimo da teenager: ha 26 anni, conta 13 milioni di follower su Instagram e un diamante rosa naturale da 11 carati tra le sopracciglia. Lil Uzi Vert ha pubblicato un video che lo ritrae con un diamante rosa naturale da 11 carati, accompagnato dalle parole: "La bellezza è dolore". Quel diamante è vero e vale circa 24 milioni di dollari (circa 20 milioni di euro). Per poterselo permettere ha iniziato a mettere da parte i guadagni della sua attività sin dal 2017, ...

