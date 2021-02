Wta Melbourne 1 e 2 2021 | Muguruza pialla Kenin | avanzano anche Williams e Barty

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Nottata di quarti di finale all’interno del Gippsland Trophy (WTA1) e dello Yarra Valley Classic (WTA2). Poco da segnalare per quanto riguarda il primo torneo, dove si attendono ancora le contese Begu-Osaka e Mertens-Svitolina. Ekaterina Alexandrova è la prima ad accedere ai quarti dopo aver sconfitto nettamente Simona Halep per 6-2 6-1, mentre Kaia Kanepi non è proprio scesa in campo contro Karolina Muchova a causa di un infortunio. All’interno del WTA2 la padrona di casa Ashleighè stata costretta agli straordinari contro l’americana Shelby Rogers, dato che è riuscita ad imporsi solo al super tiebreak col punteggio di 7-5 2-6 10-4. Ai quarti se la dovrà vedere contro Serena, a sua volta reduce da un super tiebreak: l’ex numero uno del ranking ha battuto ...

zazoomblog : WTA Melbourne 2 2021 Ashleigh Barty e Garbine Muguruza in semifinale. Avanza Serena Williams ko Sofia Kenin -… - sportface2016 : #WTAMelbourne Garbine #Muguruza pialla Kenin, avanzano in semifinale anche #Williams e #Barty - MirkoEfoglia : Eventi????????: Tennis ATP Cup/WTA 500/ATP Melbourne I???? 09:00Slittino CDM St. Moritz Nations Cup???? 10:30Bob Mondiali… - periodicodaily : WTA Melbourne, Serena Williams: “C’è poco relax” #WTA #SerenaWilliams - zazoomblog : WTA Melbourne Serena Williams: “C’è poco relax” - #Melbourne #Serena #Williams: #relax” -

Recupero " Si riprende dunque da venerdì, questa notte, con i match dell'Atp Cup e dei tornei maschili di1 e 2 oltre ai tre tornei. Previsto anche il sorteggio del tabellone nella ...Il secondo match dell'anno , quello valido per il secondo turno del torneo2 di tennis (di categoria500), ovvero lo Yarra Valley Classic, in corso a, in Australia, è costato il ritiro per infortunio all'azzurra Camila Giorgi , la quale si è ...Nottata di quarti di finale all’interno del Gippsland Trophy (WTA Melbourne 1) e dello Yarra Valley Classic (WTA Melbourne 2). Poco da segnalare per quanto riguarda il primo torneo, dove si attendono ...Battuta sul campo al terzo round dalla rappresentante della Repubblica Ceca Muchova, in attesa del via libera dei tamponi per ritornare ad allenarsi in vista dell’avvio degli Open Australia il cui sor ...