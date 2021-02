Varese | ' ho una bomba in auto' | ma la segnalazione era falsa

(Di venerdì 5 febbraio 2021) commenta lapresse Non vi era alcun esplosivo nell'fermata alla frontiera con la Svizzera, a Gaggiolo (), per la quale era scattato un allarme. 'Ho un ordigno in', aveva detto un ...

Allarme bomba in provincia di. La dogana di Gaggiolo , al confine con la Svizzera , nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 ... Questo è almeno quanto indicato dapersona a bordo del veicolo. ...... in provincia di, e con precedenti penali era arrivato al valico a velocità sostenuta ed è scappato quando i finanziari gli hanno intimato l'alt. Lo ha fatto urlando di averebomba a bordo ...Milano, 5 feb. (Adnkronos) - Un sospetto allarme bomba nel pomeriggio ha bloccato per più di due ore il valico italo/svizzero di Gaggiolo, in provincia di Varese. Il proprietario dell’automezzo, un ci ...Milano, 5 feb. (LaPresse) - Alle 16 di oggi, il valico italo/svizzero stradale e commerciale di Gaggiolo (Varese) è stato temporaneamente chiuso al traffico ...