Uomini e Donne, dama smascherata dal suo ex: “Partecipa solo per il cachet” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Una dama di Uomini e Donne è stata smascherata dal suo ex, in quanto avrebbe preso in giro la redazione di Maria De Filippi Partecipando al programma da impegnata per poi lasciare l’uomo che stava frequentando. I protagonisti di Uomini e Donne scelgono di mettersi in gioco nel programma nella speranza di poter trovare l’amore L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 5 febbraio 2021) Unadiè statadal suo ex, in quanto avrebbe preso in giro la redazione di Maria De Filippindo al programma da impegnata per poi lasciare l’uomo che stava frequentando. I protagonisti discelgono di mettersi in gioco nel programma nella speranza di poter trovare l’amore L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

6000sardine : SOS lanciato da @RescueMed Ci sono 110 donne, uomini e bambini su un gommone che sta imbarcando acqua; e 90 nei p… - MonicaCirinna : Tanto per cambiare, degli uomini riportiamo le parole, delle donne il look. C'è qualche possibilità che questo masc… - trash_italiano : #uominiedonne, bufera sul programma per la puntata andata in onda oggi: 'non avrebbero dovuto permetterlo' - ValdanoMarco : @claudia_iconic Manca il contatto umano, la socialità, manca poter parlare liberamente con gli altri ..manca essere… - zazoomblog : Uomini e Donne terza cicogna in arrivo per un ex corteggiatrice: la segnalazione della Marzano - #Uomini #Donne… -