Roma, Fonseca esclude El Shaarawy: «Non è ancora pronto» – VIDEO

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa dell'assenza di Stephan El Shaarawy dai convocati. «El Shaarawy non ci sarà, non è ancora pronto», ha dichiarato il tecnico portoghese alla vigilia del big match contro la Juventus.

