Perché il cuore delle donne è più a rischio (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’infarto? Il 68% della popolazione femminile pensa che si tratti di una “prerogativa” maschile (dati Centro Cardiologico Monzino di Milano). E, invece, non è affatto così: in Italia, ogni cinque minuti una donna è vittima proprio di un infarto o di un’altra patologia cardiovascolare. Se in età fertile le donne sono abbastanza protette, dopo la menopausa hanno un rischio più elevato degli uomini di sviluppare disturbi al cuore. E spesso, in forma più grave. A dirlo, ancora una volta, i numeri: le malattie cardiovascolari sono la prima causa di mortalità per le donne dopo i 50 anni, superando di gran lunga tutte le forme di tumori, incluso il tanto temuto cancro al seno. Proprio per sensibilizzare le donne su questo tema, il 5 febbraio si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale contro le patologie cardiache femminili. Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’infarto? Il 68% della popolazione femminile pensa che si tratti di una “prerogativa” maschile (dati Centro Cardiologico Monzino di Milano). E, invece, non è affatto così: in Italia, ogni cinque minuti una donna è vittima proprio di un infarto o di un’altra patologia cardiovascolare. Se in età fertile le donne sono abbastanza protette, dopo la menopausa hanno un rischio più elevato degli uomini di sviluppare disturbi al cuore. E spesso, in forma più grave. A dirlo, ancora una volta, i numeri: le malattie cardiovascolari sono la prima causa di mortalità per le donne dopo i 50 anni, superando di gran lunga tutte le forme di tumori, incluso il tanto temuto cancro al seno. Proprio per sensibilizzare le donne su questo tema, il 5 febbraio si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale contro le patologie cardiache femminili.

