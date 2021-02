“Non vado con uomini sposati!”. Barbara d’Urso infuriata a Pomeriggio 5 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiUn amore durato quattro anni. Memo Remigi ha confessato in una intervista i dettagli della sua love story con Barbara d’Urso. Tutto è successo quando il cantante era già famoso mentre la conduttrice napoletana stava muovendo i suoi primi passi, ventenne. “Sono stato con Barbara d’Urso quattro anni”, dice il cantante 82enne, “e mia moglie mi cacciò di casa”. E a stretto giro di posta arriva la replica in diretta tv della conduttrice di Canale 5 63enne: “C’è un signore anziano che parla moltissimo di me, ma…”. Una storia d’amore, la loro, nata quando Barbara aveva 19 anni. “In tanti anni di matrimonio io ho fatto anche errori clamorosi. Le chiamo ‘scivolate’, ma dovrei dire tradimenti”, racconta Remigi nell’intervista a Dipiù Tv. “Nel mondo dello spettacolo ci sono tante di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiUn amore durato quattro anni. Memo Remigi ha confessato in una intervista i dettagli della sua love story con. Tutto è successo quando il cantante era già famoso mentre la conduttrice napoletana stava muovendo i suoi primi passi, ventenne. “Sono stato conquattro anni”, dice il cantante 82enne, “e mia moglie mi cacciò di casa”. E a stretto giro di posta arriva la replica in diretta tv della conduttrice di Canale 5 63enne: “C’è un signore anziano che parla moltissimo di me, ma…”. Una storia d’amore, la loro, nata quandoaveva 19 anni. “In tanti anni di matrimonio io ho fatto anche errori clamorosi. Le chiamo ‘scivolate’, ma dovrei dire tradimenti”, racconta Remigi nell’intervista a Dipiù Tv. “Nel mondo dello spettacolo ci sono tante di ...

